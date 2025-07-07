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«Критерии меняются в лучшую сторону»: рекордсменка мира о нейтральном статусе

Пловчиха Чикунова о нейтральном статусе: Критерии меняются в лучшую сторону
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Максим Богодвид/РИА Новости

Российская пловчиха Евгения Чикунова объяснила, почему ее отношение к нейтральному статусу поменялось. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы осенью увидели изменения в критериях. Что важно – можно выступать в эстафетах. Видно, что потихоньку критерии меняются для нас в лучшую сторону. Конечно, хотелось бы, чтобы тенденция не прекращалась, чтобы всё так и развивалось дальше, потихоньку снимались запреты», — заявила она.

В конце 2024 года пловчиха получила нейтральный статус.

20-летняя Чикунова – рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом.

Ранее рекорд мира, установленный спортсменкой, показали в трансляции на сайте Олимпиады во время соревнований по плаванию. Перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом в трансляции показали достижение Чикуновой, установленное в апреле 2023 года. Рядом с фамилией спортсменки был указан российский флаг. Чикунова имеет мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.17,55.

В финале Кубка России в Казани Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Игр 2024 года на этих дистанциях южноафриканка Татьяна Смит и американка Кейт Дуглас.

Ранее российская лыжница высказалась о возможном недопуске на ОИ.

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