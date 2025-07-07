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Месси может переехать в Саудовскую Аравию

L'Equipe: «Аль-Ахли» хочет подписать аргентинского нападающего Месси
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Trevor Ruszkowski/Reuters

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси начал переговоры с саудовским футбольным клубом «Аль-Ахли». Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, саудовский клуб готов ждать до декабря, когда у Месси закончится контракт с американским «Интер Майами», чтобы подписать его бесплатно. В клубе прорабатывают этот переход уже несколько недель. Финансовые аспекты неизвестны, но отмечено, что клуб готов пойти на многое, чтобы подписать форварда.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС. Действующее рабочее соглашение аргентинского футболиста с американским клубом рассчитано до 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €20 млн.

Ранее в окружении Месси рассказали, что игрок был несчастен в «ПСЖ».

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