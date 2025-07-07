Экс-тренер «Спартака» перечислил фаворитов сезона в РПЛ

Тренер Гладилин заявил, что за чемпионство в РПЛ будут бороться шесть команд

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что на победу в чемпионате России будут претендовать шесть команд.

«ЦСКА, «Краснодар», «Спартак», «Зенит», «Динамо» и «Локомотив» — все эти шесть команд в равной степени будут претендовать на чемпионство. Они за лето усилились, подготовились и с новыми силами готовы войти в сезон. Кто на дистанции сезона допустит меньше ошибок, не будет терять очки, тот и выиграет золотые медали», — заявил Гладилин.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

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