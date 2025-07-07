Стало известно, что Смолова оштрафовали за неуплату другого штрафа

Российский футболист Федор Смолов, в прошлом году не оплативший штраф за административное правонарушение, был оштрафован за это судом в Москве на вдвое большую сумму. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

В 2024 году Смолова оштрафовали на 3 тысячи рублей за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. Однако в течение 60 положенных законом дней футболист штраф так и не уплатил.

В связи с этим в конце февраля суд за неуплату штрафа вновь оштрафовал Смолова, но уже на 6 тысяч рублей.

5 июля Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве.

28 мая нападающий «Краснодара» устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» нарушил ПДД более 300 раз за два года.