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Юрист: и Смолов, и вымогатели могут получить тюремный срок

Юрист Хаминский заявил, что Смолов может получить тюремный срок за драку
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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов может получить тюремный срок за драку в «Кофемании», которая произошла 28 мая 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Мужчины, вымогавшие деньги у Смолова, чтобы видео не попало в интернет, рискуют попасть под действие сразу двух статей УК РФ: ст. 163 (вымогательство) — санкция до 7 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей, а также ч. 2 ст. 294 (воспрепятствование следствию) — санкция в виде ареста до 6 месяцев.

Смолов может быть осужден по статье ч. 2 ст. 294 УК РФ (до 6 месяцев ареста), если он пытался выкупить видеозапись. Также футболисту грозит дело о побоях или умышленном причинении вреда здоровью (санкция — до 5 лет лишения свободы).

Отмечается, что появление в сети видео и попытка монетизации создают новые юридические риски как для шантажистов, так и для Смолов. Им грозит реальное лишение свободы по совокупности статей.

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