Карпин устроит кастинг для актера Кологривого после матча «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин проведет кастинг для актера Никиты Кологривого после матча с белградским «Партизаном» в рамках Братского кубка. Об этом рассказал сам артист, опубликовав видео, которое приводит Telegram-канал «Mash на спорте».

Актер заявил, что увидел пресс-конференцию Карпина, на которой тренер заявил, что готов лично проверить Кологривого и понять, сможет ли тот сыграть его. Артист согласился.

«Я сыграл много ролей. Кощей, Емеля, Маяковский. Но! По-настоящему резонансную роль я еще не сыграл. Поэтому, Валерий Георгиевич Карпин, вызов принят!» — заявил он.

В середине июня Карпин возглавил московское «Динамо».

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее Карпин рассказал, на сколько завышены зарплаты в российском футболе.