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Бывший игрок «Спартака» высказался о приобретении Заболотного

Экс-футболист Деменко: если у Заболотного будет доверие, он проявит себя в «Спартаке»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в стан красно-белых, положительно оценив эту сделку.

«Часто бывает так, что те, на кого мы не рассчитываем, проявляют себя лучше всего в том или ином моменте. Если у него будет доверие, он проявит себя лучше. Если не будет – другое дело. Считаю, он достаточно хороший футболист, тем более с российским паспортом. В какой-то степени это ему может помочь, а он должен помочь «Спартаку», — считает Деменко.

34-летний Антон Заболотный является воспитанником московского ЦСКА. В Российской премьер-лиге он дебютировал в составе «Тосно», после чего выступал за санкт-петербургский «Зенит», «Сочи», ЦСКА и подмосковные «Химки», в составе которых он в последнем чемпионате РПЛ провел 29 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В «Спартак» форвард пришел в качестве свободного агента.

Ранее Зарема Салихова высмеяла подписание «Спартаком» Заболотного.

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