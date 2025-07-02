Российский футбольный клуб проведет прощальный матч в необычном стиле

Казанский футбольный клуб «Сокол» проведет свой последний, прощальный матч в стиле похорон. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу команды.

«Игроки выйдут на поле в черной форме, а для зрителей будет организовано специальное питание — кутья, гороховая каша и кисель. «Прощание с профессиональным футбольным клубом «Сокол» состоится на казанском стадионе «Трудовые резервы», — говорится в заявлении коллектива.

«Сокол» был создан в 2018 году. В 2024 году команда начала выступать в профессиональных турнирах — в дебютном сезоне Второй лиги Б клуб финишировал на четвертом месте группы 4.

В начале июля 2024 года «Сокол» был выставлен на продажу на Avito за ₽5,3 млн и 16 числа того же месяца обрел нового владельца. В октябре коллектив планировал нанять таролога.

Ранее вышедший в РПЛ клуб подписал контракт с воспитанником «Спартака».