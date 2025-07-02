На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский футбольный клуб проведет прощальный матч в необычном стиле

Казанский футбольный клуб «Сокол» проведет прощальный матч в стиле похорон
true
true
true
close
Футбольный клуб «Сокол» Казань/VK

Казанский футбольный клуб «Сокол» проведет свой последний, прощальный матч в стиле похорон. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу команды.

«Игроки выйдут на поле в черной форме, а для зрителей будет организовано специальное питание — кутья, гороховая каша и кисель. «Прощание с профессиональным футбольным клубом «Сокол» состоится на казанском стадионе «Трудовые резервы», — говорится в заявлении коллектива.

«Сокол» был создан в 2018 году. В 2024 году команда начала выступать в профессиональных турнирах — в дебютном сезоне Второй лиги Б клуб финишировал на четвертом месте группы 4.

В начале июля 2024 года «Сокол» был выставлен на продажу на Avito за ₽5,3 млн и 16 числа того же месяца обрел нового владельца. В октябре коллектив планировал нанять таролога.

Ранее вышедший в РПЛ клуб подписал контракт с воспитанником «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами