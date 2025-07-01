Экс-футболист «Спартака»: не знаю, как долго Карпин пробудет в «Динамо»

Экс-футболист Гладилин: не знаю, как долго Карпин пробудет в «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что не знает, как долго Валерий Карпин будет возглавлять столичное «Динамо», передает Vprognoze.ru.

«Не знаю, как долго Карпин пробудет в «Динамо». Сейчас он совмещает, ладно, а когда допустят? Все будет зависеть от результата, если будет давать результат, то будет совмещать», — сказал Гладилин.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее стало известно, когда Карпин должен будет покинуть «Динамо».