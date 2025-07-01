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В «Зените» назвали главных соперников в борьбе за чемпионство в новом сезоне

Нападающий «Зенита» Энрике: нашими главными соперниками будут ЦСКА и «Динамо»
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Алексей Даничев/РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике заявил, что главными соперниками команды в новом сезоне будут московские ЦСКА и «Динамо», передает Metaratings.ru.

«Главными соперниками будут ЦСКА и «Динамо». Игры с ними всегда были принципиальными. За ту часть сезона, что провел в «Зените» и успел сыграть с этими командами, понял, что самая принципиальная борьба именно в этих матчах», — сказал Луис Энрике.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее состоялась жеребьевка Кубка России.

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