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Раскрыта повестка ближайшего собрания РПЛ

Стала известна повестка общего собрания РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в своем Telegram-канале опубликовала повестку общего собрания, которое состоится 1 июля.

На заседании будут рассматривать стратегию развития, а также избирать членов ассоциации футбольных клубов «РПЛ» (АФК «РПЛ»). Также будет обсуждаться модель распределения доходов АФК «РПЛ» на сезон-2025/26.

Чемпионат России в сезоне-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, который сумел набрать 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 18 июля.

Ранее в «Зените» назвали цель команды на предстоящий сезон.

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