РФС отреагировал на скандал с жеребьевкой Кубка России

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что никаких нарушений при жеребьевке Пути РПЛ Кубка России не было. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно заявлению РФС, для проведения жеребьевки присутствие представителей клуба необязательно.

Жеребьевка состоялась 29 июня. Сразу после нее появилась информация, что ряд клубов намерен опротестовать результаты. Причиной для этого послужил тот факт, что жеребьевка проводилась в записи и без единого представителя клубов РПЛ. Указано, что никто не может знать, сколько дублей было сделано перед тем, как выпал предъявленный результат.

С критикой формата уже выступило московское «Динамо».

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно», — сообщили в клубе.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в финале турнира одержал победу над «Ростовом» в серии послематчевых пенальти.

Ранее главный тренер ЦСКА ответил на критику из-за работы в России.