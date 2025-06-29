В РПЛ призвали приглашать только мотивированных легионеров

Бывший футболист Дмитрий Булыкин призвал приглашать в Российскую премьер-лигу (РПЛ) только мотивированных легионеров, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Хочется, чтобы в чемпионате России были топ-футболисты из-за рубежа. Но именно с хорошей мотивацией, хорошей игрой, чтобы они сами прогрессировали и помогали нашим футболистам расти», — сказал Булыкин.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее экс-футболист «Зенита» заявил, что скептически относится к тренеру «Краснодара».