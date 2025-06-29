Карпин предложил поставить свечку, чтобы снять проклятие «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин предложил поставить свечку, чтобы снять проклятие с команды, передает «Чемпионат»

«Сходите поставьте свечки — и мы выиграем, если в этом проблема», — сказал Карпин.

«Динамо» не выигрывало чемпионат страны с 1976 года. Кубок России в последний раз динамовцы выигрывали в 1995 году.

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Победителем РПЛ сезона-2024/25 стал «Краснодар».

13 июня клуб официально возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее гендиректор «Динамо» высказался об идее провести крестный ход вокруг стадиона.