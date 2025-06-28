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Бывший игрок сборной России оценил уровень клубного чемпионата мира

Экс-футболист Деменко: на клубном ЧМ хороший уровень и сенсации
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Trevor Ruszkowski/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший две встречи за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» поделился впечатлениями от проходящего в эти недели клубного чемпионата мира, положительно оценив новый формат турнира.

«Понятно, что все-таки жара, температура за 40 градусов – конечно сложно играть. С другой стороны, мы видим сенсации – «Атлетико» не вышел в плей-офф, другие команды. Считаю, уровень у турнира хороший, болельщикам очень приятно смотреть на это», — подчеркнул Деменко.

Клубный чемпионат мира ФИФА впервые проходит с участием 32 команд, которые на стадионах США разыгрывают призовой фонд в 1 млрд евро. В данный момент турнир до стадии плей-офф, и уже стартовали матчи 1/8 финала. Наибольшее представительство в плей-офф у клубов из Бразилии: в 1/8 финала вышли «Флуминенсе», «Фламенго», «Палмейрас» и «Ботафого».

Ранее российский тренер раскрыл, что его смущает в возобновлении карьеры Марио Фернандеса.

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