«Очень эмоциональный человек»: Рудковская ответила на конфликт с матерью 13-летней фигуристки

Рудковская о скандале с Костылевой: очень эмоциональный человек, все это знают

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила на скандал, который возник с матерью 13-летней фигуристки Елены Костылевой Ириной, и заявила, что контракты в их академии подписываются добровольно. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мама Елены Ирина — очень эмоциональный человек. Мне кажется, весь мир фигурного катания это знает. Есть кризисные ситуации: родители — дети — подростки. Поэтому мы исключительно в правовом поле решаем эти вопросы. Есть сложности — есть», — заявила она.

Вечером 27 июня Костылева-старшая записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи. Костылева, в том числе упоминала и проблемы с контрактом.

Спустя несколько часов после публикации этих записей Костылева-старшая опубликовала еще один ролик, в котором опровергла какие-либо претензии, высказанные ранее в адрес Плющенко и Рудковской.

Сам Плющенко прокомментировал сложившуюся ситуацию, заявив, что ситуация — фейк. Его комментарий приводит РИА Новости.

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