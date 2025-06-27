Лидер «Динамо» рассказал, когда он сможет вернуться на поле после тяжелой травмы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что сможет вернуться на поле после травмы в сентябре 2025 года, передает «Советский спорт».

«Я пока полноценно не приступил к тренировочному процессу. По плану, как говорил доктор, возвращение в сентябре. Работаю в зале, потихоньку отдельно тренируюсь на поле с реабилитологами», — сказал Тюкавин.

Форвард почти полностью пропустил весеннюю часть сезона-2024/25: на 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником ростовчан Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии. 11 марта он вернулся в Россию.

Ранее «Динамо» и Тюкавин продлили контракт до 2030 года.