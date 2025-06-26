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Мостовой назвал глупым и смешным приход Абаскаля в «Спартак»

Мостовой об Абаскале в «Спартаке»: глупо и смешно
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший футболист Александр Мостовой назвал глупым приход Гильермо Абаскаля в московский «Спартак», передает Vprognoze.ru.

«Кто это и почему он пришел в свое время в «Спартак»? Это глупо и смешно, когда он даже заявлял, что может возглавить сборную или ждет приглашения от наших команд. Ребят, вы с ума посходили?» — сказал Мостовой.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака», который возглавлял с лета 2022 года. После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В Москве специалист женился на своей избраннице, а своего ребенка пара назвала Николаем.

Сейчас Абаскаль тренирует «Атлетико Сан-Луис» из Мексики.

Ранее Абаскаль заявил, что хочет вернуться в Россию.

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