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Генсек РФС: ситуация с Израилем — классический пример двойных стандартов

Генсек РФС Митрофанов об Израиле: классический пример двойных стандартов
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал ситуацию с неотстранением Израиля от международных турниров классическим примером двойных стандартов, передает «Матч ТВ».

«Ситуация с Израилем – классический пример двойных стандартов. В 2023 году была Газа, теперь — Иран. Коллеги из Европы понимают, что это двойные стандарты. Но ссылаются на политиков, которые не дают им действовать адекватно», — сказал Митрофанов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что российские клубы и сборную могут вернуть на международную арену до конца 2025 года.

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