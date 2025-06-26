Российский футбольный клуб может отказаться от участия в следующем сезоне

Футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопское с большой долей вероятности откажется выступать в следующем сезоне Первой лиги из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Metaratings.

Источник утверждает, что на вчерашней тренировке команды было всего восемь игроков. Им должны были объявить о снятии клуба с чемпионата Первой лиги, но перенесли решение на несколько дней.

В минувшем сезоне «Чайка» заняла 13 место, набрав 38 очков. В следующем розыгрыше Первой лиги «Чайку» заменит проигравший по итогам стыковых матчей между «Челябинском» и астраханским «Волгарем».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее футболист из Первой лиги перешел в европейский клуб.