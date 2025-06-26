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«Любит родину только на словах»: Вяльбе раскритиковали за покупку иностранного авто

Губерниев раскритиковал Вяльбе за покупку тягача Volvo для сборной
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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за покупку тягача Volvo для нужд сборной. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вяльбе живет в отрыве от реальности и решила помочь зарубежному автопрому. И еще всем об этом рассказала. Конечно, можно было бы вложиться в КАМАЗ, но она любит родину только на словах, видимо. Поэтому ни КАМАЗа, ни Volvo, да еще и плюс расследование. Ужас и стыд», — заявил Губерниев.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Ранее Губерниев заявил о культе личности Вяльбе.

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