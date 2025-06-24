Булыкин назвал главную сенсацию группового этапа клубного чемпионата мира

Знаменитый отечественный футболист, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», известных зарубежных клубов, а также сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» назвал неожиданностью вылет мадридского «Атлетико» с клубного чемпионата мира, но отметил общий высокий уровень конкуренции этого соревнования.

«Конечно, никто не ждал от «Атлетико», что он вылетит. Но это футбол. Здесь все бьются за большие деньги, как за игру, так и за попадание в плей-офф. И выиграть все хотят. Поэтому хоть вылет «Атлетико» и сенсация, но все команды хорошего уровня, хотят побед, и если кто-то не готов, устал, у кого-то что-то не получилось, то такой спортивный результат. Такое часто случается, этим футбол всем и нравится», — считает Булыкин.

Испанский «Атлетико» был одним из теневых фаворитов турнира, но занял третье место в группе с французским «Пари Сен-Жермен», бразильским «Ботафого» и американским «Сиэтлом». Подопечные Диего Симеоне были разгромлены на старте парижанами (0:4), после чего обыграли и американцев (3:1), и бразильцев (1:0), однако, набрав по шесть очков с «ПСЖ» и «Ботафого», стали третьими из-за худшей разности забитых и пропущенных в личных встречах.

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