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В России будет создан спортивный фонд

Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что закон был разработан по поручению президента и будет направлен на развитие физической культуры и спорта в стране до 2036 года. Он предусматривает создание условий для занятий детско-юношеским и массовым спортом, строительство и модернизацию спортивных объектов, поддержку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российских спортсменов на международной арене.

Управлять фондом будет министерство спорта. Оно получит полномочия по определению порядка финансирования спортивных проектов, контроля за их реализацией и ответственности за нарушения. Фонд будет создан без ограничения срока его деятельности и возможности признаваться банкротом.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

МОК также выпустил обращение ко всем международным организациям зимних видов спорта, в котором рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр — 2026.

Ранее Михаил Дегтярев раскритиковал бывших спортивных чиновников.

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