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Вратарь «Барселоны» рассказал о многочисленных угрозах в свой адрес

Sport.es: вратарь «Барселоны» Гарсия не выходит из дома из-за массовых угроз
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Javier Borrego/Global Look Press

Перешедший из «Эспаньола» в «Барселону» вратарь Жоан Гарсия начал получать многочисленные угрозы на свой телефон и звонки с неизвестных номеров после трансфера. Об этом сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что 24-летний футболист принял решение не выходить из дома в целях безопасности, несмотря на пребывание в отпуске. Также Гарсия сменил номер телефона и отказался от посещения дня рождения бывшего товарища по «Эспаньолу».

Отмечается, что голкипер осознает, что не все поняли его решение перейти из одного каталонского клуба в другой.

Гарсия стал игроком «Барселоны» 18 июня, подписав контракт на шесть лет.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании, набрав 88 очков. На четыре балла от них отстал мадридский «Реал».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее экс-порноактриса заявила, что ей угрожал игрок «Барселоны».

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