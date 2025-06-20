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«Манчестер Сити» оштрафовали на миллион долларов

«Манчестер Сити» оштрафовали на $1 млн за задержки матчей
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Jason Cairnduff/Action Images via Reuters

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) оштрафовало футбольный клуб «Манчестер Сити» за неоднократные задержки матчей. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.

В сезоне-2024/25 в национальном английском чемпионате подобные нарушения были зафиксированы у «Манчестер Сити» девять раз. Стороны заключили соглашение, клуб признал нарушения правил, касающихся обязательств по началу и возобновлению матча.

Каждое последующее нарушение влекло за собой увеличение суммы штрафа. Так, за первую задержку «горожане» заплатили £40 тыс., а вот за девятое — уже £190 тыс. Как сообщает издание The Sun, в общей сумме клуб был оштрафован £800 тыс., что составляет чуть больше одного миллиона долларов.

«Манчестер Сити» выиграл бронзовые медали АПЛ в завершившимся сезоне. За 38 туров команда, который руководит Хосеп Гвардиола, набрала 71 балл и на 13 очков отстала от «Ливерпуля», который выиграл национальное первенство. «Горожане» не смогли завоевать трофеев в сезоне, в мае команда проиграла в финале Кубка Англии «Кристал Пэлас».

Ранее «Торпедо» выступило с заявлением в связи с задержанием владельца клуба.

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