Тренер клубов РПЛ рассказал, почему «Динамо» согласилось на совмещение Карпина

Знаменитый отечественный тренер Ринат Билялетдинов, работавший в Российской премьер-лиге с московским «Локомотивом» и казанским «Рубином», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера столичного «Динамо» и национальной сборной страны.

«Вопрос с совмещением у нас как маятник: то можно совмещать, то категорически нельзя. Интересы сборной – это одно. Интересы клуба связаны, но тренеру, мне кажется, можно совмещать в нынешней ситуации, когда национальная команда играет только товарищеские матчи, ничего особенного в этом нет. Не знаю, как к этому относиться. Совместили и совместили. Руководство «Динамо» посчитало, что отлучки в сборную не скажутся на команде отрицательно. Отношусь к этому нейтрально и допускаю обе позиции», — отметил Билялетдинов.

Сборная России уже более трех лет отстранена от участия в международных официальных матчах из-за специальной военной операции и проводит только товарищеские игры. Московское «Динамо» заняло в минувшем сезоне четвертое место в РПЛ, объявив по его окончании о назначении Карпина главным тренером.

Ранее сообщалось, что оставшийся в РПЛ клуб начнет сезон в Саранске.