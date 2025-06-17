Карпин о назначении в «Динамо»: внутри я красно-белый

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин пошутил, что внутри он красно-белый, передает Sport24.

«Все, кто сидит здесь, внутри красно-белые: белая и красная кровь. В этом плане да, я внутри красно-белый. А в футбольном плане — какая разница?» — сказал Карпин.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал усилением приобретение «Динамо».