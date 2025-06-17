Юрий Семин рассказа, когда он потерял часть души

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что потерял часть души, когда клуб покинул Хвича Кварацхелия, передает «Чемпионат».

«Для меня все это было неожиданно и очень-очень обидно. «Локомотив» потерял большие деньги, если говорить о финансовой составляющей, а я потерял часть души», — сказал Семин.

Кварацхелия выступал за «Локомотив» в 2019 году. С 2019 по 2022 год он выступал за казанский «Рубин».

26 января 2025 года Кварацхелия дебютировал за «ПСЖ» в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» и отдал результативную передачу.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира со счетом 1:4.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча за «Наполи», в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач.

Ранее российский тренер отметил особенности Кварацхелии.