Экс-футболист сборной Италии пошутил над футболисткой, против которой совершил жесткий подкат

Экс-футболист Бонуччи пошутил над футболисткой: она все еще жива

Бывший футболист сборной Италии Леонардо Бонуччи пошутил над футболисткой Стефани Хоутон, против которой совершил жесткий подкат во время благотворительного матча, снеся ее с ног.

Бонуччи в своих соцсетях выложил совместное фото с футболисткой.

«Она все еще жива», — подписал снимок Бонуччи.

Итальянец выполнил подкат по правилам, но Хоутон пришлось заменить.

В матче сыграли сборная Англии и сборная мира. Матч завершился победой сборной мира со счетом 5:4. В составе победителей покер оформил бывший аргентинский футболист Карлос Тевес. Тевес и Бонуччи с 2013 по 2015 год вместе играли за «Ювентус».

После окончания контракта с турецким «Фенербахче» в мае 2024 года Бонуччи завершил карьеру. Большую часть времени он выступал за итальянский «Ювентус». В составе этого клуба он восемь раз стал чемпионом страны, три раза выиграл Кубок страны, пять раз — Суперкубок. За сборную Италии Бонуччи провел 121 матч, в которых забил восемь голов. В 2020 году он стал победителем чемпионата Европы.

Ранее Бонуччи вошел в тренерский штаб молодежной сборной Италии.