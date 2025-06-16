«Лицемер, пиарится на теме»: чемпион ОИ раскритиковал шведа за слова о России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона за его высказывание о российских спортсменах лицемером и лжецом. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Самуэльссон — это лицемер и конъюнктурщик. В данный момент ему выгодно говорить и пропагандировать те вещи, которые привлекут к нему внимание. Он пиарится на теме российского спорта. Веры ему нет», — заявил он.

15 июня Самуэльссон заявил, что высказывания о его ненависти к русским — это неправда, и он будет с удовольствием соревноваться с российскими спортсменами, однако «сейчас не время» для этого.

Самуэльссон часто выражал недовольство обсуждениям о возвращении российских биатлонистов на мировую арену и заявил, что допускать россиян не стоит.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее олимпийский чемпион из Швеции в 12-й раз побил мировой рекорд.