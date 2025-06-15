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«Много времени давать не будут»: Аршавин о Карпине в «Динамо»

Экс-игрок Аршавин о Карпине в «Динамо»: думаю, будет получаться
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что амбиции московского «Динамо» возросли с приходом на пост главного тренера Валерия Карпина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сразу, думаю, много времени давать не будут. На один год Карпин не стал бы подписывать контракт. Легко тренеры сами расторгают контракты, их убирают. Никогда срок контракта не являлся причиной, чтобы его не разорвать и не отправить в отставку тренера. Думаю, у Карпина в целом будет получаться», — заявил он.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее в «Динамо» объяснили назначение Карпина на пост тренера клуба.

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