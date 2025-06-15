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«Слышны сирены, летают вертолеты»: вратарь «Атлетико» об обстановке в Лос-Анджелесе

Вратарь «Атлетико» Облак об обстановке в Лос-Анджелесе: у нас достаточно охраны
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Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press

Вратарь мадридского «Атлетико» рассказал о неспокойной обстановке в Лос-Анджелесе, куда он вместе с клубом прилетел на клубный чемпионат мира, передает ESPN.

«Слышны сирены, летают вертолеты и так далее. Люди выходят на улицы, но у нас есть возможность расслабиться. Мы находимся в отеле и не обращаем на эту ситуацию особого внимания. Охраны достаточно», — сказал Облак.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Сообщалось, что протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Ранее «Интер Майами» Месси не смог победить в первом матче клубного чемпионата мира.

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