Роднина: проблемы в России есть и всегда будут

Роднина о России: не думайте, что когда-нибудь наступит время, где проблем нет

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в России всегда были и будут проблемы, передает Sport24.

«Проблемы есть и всегда будут самым главным. По ходу жизни и того, куда и как мы движемся, всегда возникают проблемы. Не думайте, что когда-нибудь наступит время или есть страна, город или место на земле, где проблем нет», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Позднее МОК выпустил обращение к зимним федерациям, где рекомендовал допустить российских атлетов до зимних Олимпийских игр в Италии.

Ранее олимпийский чемпион призвал запретить вейпы.