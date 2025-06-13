Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Нидерландах

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Хертогенбосхе, проиграв Рейлли Опелке из США.

Встреча, которая продолжалась 1 час 38 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Медведев семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал ноль брейк-пойнтов из трех заработанных. На счету Опелки 24 эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта из одного.

В следующем матче соперником Опелки станет победитель матча Зизу Бергс (Бельгия) — Марк Лаял (Эстония).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка сенсационно проиграла 231-й ракетке мира.