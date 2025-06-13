Экс-футболист «Спартака» рассказал, будет ли «Динамо» бороться за победу в РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Деменко считает, что «Динамо» будет бороться за победу в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что московское «Динамо» будет бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

«Динамо» будет бороться за чемпионство. Да, они сейчас об этом не говорят. Однозначно, что «Динамо» претендует на медали и будет бороться за чемпионство», — сказал Деменко.

12 июня появилась информация о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал контракт с московским «Динамо».

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее была названа причина, по которой «Краснодар» стал чемпионом.