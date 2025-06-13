Экс-футболист ЦСКА о назначении Карпина в «Динамо»: он принял новый вызов

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московское «Динамо» будет ставить перед собой максимальные задачи после назначения на пост главного тренера команды Валерия Карпина.

«Карпин принял новый вызов. Понятно, что он давно перерос «Ростов». Он будет ставить максимальные задачи, будет бороться за чемпионство. Сейчас «Динамо» нужно укрепить защиту, которая хромает. Будем смотреть, переживать. Я думаю, для «Динамо» есть задача стать чемпионами, остальные задачи ставить несерьезно», — сказал Масалитин.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее экс-футболист рассказал, попала бы сборная России на Евро.