На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист ЦСКА о назначении Карпина в «Динамо»: он принял новый вызов

Экс-футболист Масалитин: Карпин принял новый вызов, возглавив «Динамо»
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московское «Динамо» будет ставить перед собой максимальные задачи после назначения на пост главного тренера команды Валерия Карпина.

«Карпин принял новый вызов. Понятно, что он давно перерос «Ростов». Он будет ставить максимальные задачи, будет бороться за чемпионство. Сейчас «Динамо» нужно укрепить защиту, которая хромает. Будем смотреть, переживать. Я думаю, для «Динамо» есть задача стать чемпионами, остальные задачи ставить несерьезно», — сказал Масалитин.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее экс-футболист рассказал, попала бы сборная России на Евро.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами