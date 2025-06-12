«Дальше можно думать»: Карпин улетел в Москву на фоне слухов о «Динамо»

Экс-игрок Радимов заявил, что Карпин улетел в Москву на фоне слухов о «Динамо»

Бывший футболист сборной России Вячеслав Радимов заявил, что Валерий Карпин улетел в Москву на фоне слухов о заключении контракта с московским «Динамо». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он полетел в Москву. При том что его супруга летела вместе со всеми нами в Санкт‑Петербург. А дальше можно думать всем остальным», — сказал Радимов.

В СМИ появилась информация, что московское «Динамо» намерено объявить о назначении Карпина главным тренером команды до 16 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу нынешнего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее в «Динамо» ответили на вопрос о новом главном тренере команды.