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Экс-футболист «Спортинга» рассказал, сможет ли Роналду помочь Португалии на чемпионате мира

Экс-футболист «Спортинга» Лоренсо: Роналду еще может помочь Португалии на ЧМ
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Stringer/Reuters

Бывший игрок лиссабонского «Спортинга» Луи Лоренсо заявил, что Кришитану Роналду может помочь сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года, передает «Евро-Футбол.Ру».

Я очень счастлив, что Португалия выиграла трофей, а особенно я рад за Криштиану Роналду. Своим отношением к делу он заслужил все, что имеет сейчас и может помочь Португалии и на чемпионате мира», — сказал Лоренсо.

8 июня Португалия выиграла Лигу наций, одержав победу в финале над Испанией. Основное время поединка завершилось с результатом 2:2, и Роналду отметился голом, который позволил португальцам сравнять счет, когда они проигрывали 1:2. Во втором тайме футболист получил травму и был заменен, поэтому не принял участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу Португалии.

Ранее Роналду сделал заявление о своем будущем.

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