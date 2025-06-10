Экс-футболист «Спортинга» рассказал, сможет ли Роналду помочь Португалии на чемпионате мира

Бывший игрок лиссабонского «Спортинга» Луи Лоренсо заявил, что Кришитану Роналду может помочь сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года, передает «Евро-Футбол.Ру».

Я очень счастлив, что Португалия выиграла трофей, а особенно я рад за Криштиану Роналду. Своим отношением к делу он заслужил все, что имеет сейчас и может помочь Португалии и на чемпионате мира», — сказал Лоренсо.

8 июня Португалия выиграла Лигу наций, одержав победу в финале над Испанией. Основное время поединка завершилось с результатом 2:2, и Роналду отметился голом, который позволил португальцам сравнять счет, когда они проигрывали 1:2. Во втором тайме футболист получил травму и был заменен, поэтому не принял участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу Португалии.

Ранее Роналду сделал заявление о своем будущем.