В РФС заявили, что пока неизвестен состав участников РПЛ следующего сезона

Генсек РФС Митрофанов: решения о составе участников РПЛ сезона-2024/25 пока нет

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что пока нет решения о составе участников Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25, передает ТАСС.

«Бюро исполкома РФС сейчас рассматривает вопрос об утверждении состава участников РПЛ в следующем сезоне. Пока решения нет. Все зависит от членов бюро», — сказал Митрофанов.

Напрямую из РПЛ по итогам прошлого сезона вылетели «Оренбург» и воронежский «Факел». Поднялись в РПЛ напрямую калининградская «Балтика и московское «Торпедо».

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Ранее «Химки» начали процедуру банкротства.