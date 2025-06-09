Промес назвал условие своего прибытия в суд

Промес явится в амстердамский суд, если его не арестуют по прибытии в страну

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес заявил, что хотел бы присутствовать на слушаниях по двум его апелляциям в суде города Амстердам при условии, что его не арестуют по прибытии в страну. Его слова приводит RTL Boulevard.

«Я хочу оправдать себя в Нидерландах и продолжить свою карьеру. И я хочу иметь возможность летать в Нидерланды, когда меня вызывают, а затем продолжать играть в футбол. Вот чего я хочу», — сказал Промес.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Промес принял ислам.