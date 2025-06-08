Полиция Эстонии не смогла допросить похвалившего Россию израильского футболиста

Эстонская полиция не смогла допросить похвалившего Россию футболиста сборной Израиля Эли Дасу, сообщает Ynet.

По информации источника, полицейские, прибывшие в отель, где расположилась израильская команда, действительно намеревались провести допрос бывшего футболиста московского «Динамо», однако представители сборной Израиля сказали Дасе не спускаться в вестибюль отеля. Позднее в дело вмешались руководители футбольных федераций Эстонии и Израиля, после чего полицейские были вынуждены покинуть гостиницу.

Перед матчем Эстонии и Израиля, который состоялся в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026, Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» за проведенные в России годы и заявил, что не занимается политикой.

Федерация футбола Израиля после появления информации о допросе игрока отреагировала оперативно, вступив в контакт с федерацией Эстонии и МИД Израиля в Таллине. Вопрос был урегулирован дипломатически. Даса, который ушел из «Динамо» в мае 2025 года, вылетит из Эстонии вместе со своей сборной.

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