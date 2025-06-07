«История непонятная»: экс-игрок сборной России об уходе Николича из ЦСКА

Экс-игрок Булыкин об уходе Николича из ЦСКА: не думаю, что связано с еврокубками

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал непонятной историю с уходом сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера московского ЦСКА. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Здесь нужно смотреть, какое у него отношение с руководством футбольного клуба ЦСКА. Если у него все хорошо, то он бы остался и исполнил свое желание, как он сказал, что в следующем сезоне «армейцы» стали чемпионами в Премьер-лиге. Эта история непонятная и не думаю, что это связано с желанием тренера играть в еврокубках», — заявил он.

Информация о том, что Николич готов покинуть армейский клуб ради греческого АЕКа, появилась 6 июня. Позднее комментатор Нобель Арустамян заявил, что отношения Николича с руководством армейской команды испортились еще зимой.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее появилась информация, что Николич уже попрощался с несколькими игроками ЦСКА.