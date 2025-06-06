В сборной Нигерии рассказали, чем удивила сборная России

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль после матча против сборной России заявил, что в команде под руководством Валерия Карпина есть множество сильных игроков. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Очень много хороших игроков у сборной России, могу выделить фланговых атакующих игроков, полузащитников, девятого номера, так что, откровенно говоря, сложно выделить кого-то одного. Я считаю то, что мы сыграли вничью в Москве, можно считать очень хорошим исходом — нам противостоял достойный соперник», — заявил Шелль.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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