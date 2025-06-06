Конкурент Сафонова в «ПСЖ» пропустил три мяча в матче Италии и Норвегии

Сборная Норвегии одержала победу над национальной командой Италии в матче третьего круга европейского отборочного этапа на чемпионат мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Уллевол» в норвежском Осло, завершилась с результатом 3:0 в пользу хозяев. Счет в поединке на 14-й минуте открыл Александр Сёрлот, его ассистентом выступил Антонио Нуса. На 34-й минуте Нуса с передачи Мортена Торсбю забил второй мяч своей команды, а финальный счет установил звезда английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который отличился на 42-й минуте.

Ворота итальянской команды в этом поединке защищал Джанлуиджи Доннарумма. Он выступает во французском «ПСЖ» вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым, который 6 июня в матче сборных России и Нигерии совершил результативную ошибку, матч завершился со счетом 1:1.

Сборная Норвегии выиграла три матча из трех и возглавляет турнирную таблицу группы I. Израиль (шесть очков в трех матчах) идет вторым. Эстония (три очка в трех матчах) находится на третьей строчке. Италия (ноль очков после одной игры) идет четвертой.

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