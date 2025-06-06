Тренер сборной Нигерии похвалил сборную России

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль после матча против сборной России заявил, что ему очень понравилась игра команды под руководством Валерия Карпина. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Это был очень хороший матч, у вас прекрасный стадион и болельщики, которые создали потрясающую атмосферу. Ваши футболисты играли замечательно, у них отличные технические навыки, особенно прессинг. Эта игра была для нас непростой, так что считаю ничейный результат заслуженными», — заявил Шелль.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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