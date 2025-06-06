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«Мандража нет»: Медведева о работе с Загитовой

Фигуристка Медведева о работе с Загитовой: есть ожидания, как все сложится
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что не переживает из-за сотрудничества с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой в рамках совместных шоу. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Время еще есть. С Алиной мы на лед еще не выходили. Нам только предстоит с ней ощутить все. Мандража нет. Есть ожидания того, как сотрудничество сложится. Интересно, как мы будем взаимодействовать на льду», — заявила она.

До этого Медведева взяла интервью у Загитовой в рамках своего шоу «БеС комментариев», и фигуристки объявили, что будут сотрудничать. Медведева примет участие в рок-мюзикле на льду Загитовой «Ассоль», а Загитова выступит на гала-шоу Медведевой на ЦСКА-Арене.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева рассказала о примирении с Загитовой.

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