«Видим скорбь со стороны членов МОК»: министр спорта России об отстранении

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев заявил,что некоторые из членов Международного олимпийского комитета (МОК) сожалеют об отстранении России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы ведем непубличные переговоры и видим сожаление, даже скорбь со стороны многих руководителей, членов МОК, глав национальных олимпийских комитетов. Некоторые публично об этом говорят. Я был в Сербии только что. Венгры на нашей стороне тоже, на стороне добра», — заявил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Позднее МОК выпустил обращение к зимним федерациям, где рекомендовал допустить российских атлетов до зимних Олимпийских игр в Италии.

Ранее олимпийский чемпион подверг критике депутатов-спортсменов.