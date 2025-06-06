«Локомотив» оказался должен украинскому клубу €50 тысяч

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» сделать выплату украинскому «Мариуполю» в размере почти 50 тысяч евро за защитника Марка Мампасси. Информация об этом появилась на официальном сайте суда.

В феврале 2021 года «Мариуполь» арендовал Мампасси у «Шахтера», а в декабре того же года московский клуб выкупил контракт игрока. Украинская сторона, в свою очередь, после этого направила запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) с намерением получить компенсацию за подготовку футболиста. ФИФА удовлетворила эту просьбу, обязав клуб из России почти €50 тыс.

«Локомотив» оказался не согласен с этим требованием и обратился в CAS. Однако суд оставил апелляцию без удовлетворения. Согласно вердикту суда «Локомотив» обязан выплатить 49 808 евро плюс 5 процентов годовых с февраля 2022-го за подготовку игрока. В том случае, если требование не будет выполнено, ФИФА может наложить на «железнодорожников» штрафные санкции.

22-летний Мампасси провел за московскую команду 21 матч, не отметившись результативными действиями. Он не выступал в прошедшем сезоне в России и играл на правах аренды за бельгийский клуб «Кортрейке».

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