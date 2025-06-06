Медведева рассказала о примирении с Загитовой

Медведева о примирении с Загитовой: несколько раз перепроверила номер телефона

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о примирении с Алиной Загитовой, признавшись, что несколько раз перепроверила номер телефона, передает «Советский спорт».

«Я несколько раз перепроверила номер телефона. Бывает часто, что пишут мошенники. Несколько раз это перепроверила. Алина начала с шутки, с позитива. Когда люди ко мне с позитива, то и я с позитивом к ним», — сказала Медведева.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Загитова рассказала, что была инициатором примирения с Медведевой.