Роднина о Валиевой в политике: ее имя известно, его можно дальше эксплуатировать

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина ответила на вопрос о политической карьере фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что ее имя можно дальше эксплуатировать, передает Sport24.

«Политическая карьера Валиевой? Честно, не общалась с ней по этому поводу. Она достаточно раскрученная личность, благодаря телевидению. Ее имя известно, его можно дальше эксплуатировать», — сказала Роднина.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее Валиева опубликовала пляжное фото в необычном наряде.